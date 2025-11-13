La spiritualità dell’unità: la proiezione del film su Chiara Lubich

TERMOLI. La spiritualità dell’unità è al centro del nuovo ciclo di incontri alla Parrocchia Santuario San Timoteo di Termoli, organizzato in collaborazione con il Movimento dei Focolari.
Si inizia venerdì 14 novembre alle 19, con la proiezione gratuita del film “L’amore vince tutto” al Cinema Oddo. Il film è liberamente ispirato alla vita di Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari, che ha anche a Termoli una sua presenza attiva.
Nell’occasione interverrà Saverio D’Ercole, produttore creativo del film (2021), che ha come attrice protagonista Cristiana Capotondi.
A seguire, gli incontri- aperti a tutti– si svolgeranno ogni martedì alle 20, con approfondimenti sul tema dell’unità al centro della vita e della testimonianza di fede di Chiara Lubich.