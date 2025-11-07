La termolese Chiara Tavani premiata per il successo nel Kickboxing

TERMOLI. Nella tarda mattinata di oggi, nella sala Lello Lombardi della Biblioteca del Consiglio regionale a Palazzo d’Aimmo, il presidente Quintino Pallante ha consegnato un’onorificenza all’atleta molisana Chiara Tavani. La giovane, componente della Squadra Nazionale di Kickboxing specialità Kick Light, ha conquistato il 4° posto al Campionato Europeo Cadetti e Juniores WAKO, svoltosi lo scorso settembre a Jesolo.

Chiara vanta anche importanti esperienze internazionali: ha partecipato al Campionato del Mondo di Budapest e all’Europeo di Istanbul, dimostrando grande disciplina e determinazione.

Un riconoscimento analogo è stato conferito anche al coach Carmine De Palma, il cui impegno nell’allenare la giovane atleta ha contribuito a farle raggiungere traguardi di rilievo nel panorama sportivo nazionale e internazionale.