La terza edizione del Trofeo di Natale di Surfcasting

TERMOLI. Giunge alla 3ª Edizione il Trofeo di Natale di Surfcasting, organizzato dalla Asd TreMoli Fishing Club di Termoli. L’evento riunisce atleti provenienti da società sportive di tutta Italia e offre anche a chiunque voglia partecipare la possibilità di cimentarsi in modo amatoriale. La competizione si svolgerà il 6 dicembre 2025, sulle spiagge della costa molisana.
Un sentito ringraziamento va al Comune di Termoli per il patrocinio e a tutti gli sponsor, che per il terzo anno consecutivo sostengono l’organizzazione dell’evento.
La società TreMoli si impegna ogni anno a organizzare il trofeo per promuovere lo spirito di aggregazione, valorizzare il territorio e diffondere l’amore per lo sport.