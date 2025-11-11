“La zappa e l’aratro”, a Termoli la presentazione del libro di Sergio Sorella

TERMOLI. Sabato 15 novembre 2025, alle ore 17.30, l’Auditorium Comunale di Via Elba ospita la presentazione del libro di Sergio Sorella La zappa e l’aratro – I contadini del Molise nell’Ottocento. Relatore dell’incontro sarà Costantino Felice, già docente di Storia Economica all’Università di Chieti.

Il volume restituisce voce a chi, per lungo tempo, è stato relegato ai margini della storia: i contadini molisani, considerati subalterni, sfruttati o addirittura “selvaggi”, emergono dalle pagine attraverso i gesti quotidiani, i lavori manuali e gli strumenti che hanno plasmato le loro vite. La zappa e l’aratro non sono solo utensili, ma simboli di fatica, resilienza e sopravvivenza.

Sorella accompagna il lettore tra le case semplici dei villaggi, l’abbigliamento povero, l’alimentazione frugale e la gestione delle malattie e delle epidemie. Ma il libro non si limita alla descrizione della povertà: racconta la complessità della vita contadina, tra fede, rassegnazione, rabbia, rivolta e ricerca di lavoro oltre la miseria. Ogni gesto quotidiano, ogni solco tracciato nei campi, diventa testimonianza di una cultura fatta di piccole regole, dignità e relazioni sociali.