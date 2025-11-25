Larino dice basta alla violenza di genere

LARINO. Il Comune di Larino rinnova il suo impegno solenne: zero tolleranza contro ogni forma di violenza e discriminazione. La lotta alla violenza non è un evento, ma un impegno quotidiano per la sicurezza e la dignità di tutte.
La violenza è un fallimento della società. Si combatte con educazione, prevenzione e sostegno concreto.
Il silenzio è complice, va contrastato!
Se sei vittima, o se sei a conoscenza di un caso di violenza, il primo e più importante passo è chiedere aiuto. Non sei sola/o.
- Emergenza immediata: Chiama il 112
- Supporto 24h su 24 e anonimo: Chiama il numero verde 1522 (Numero Nazionale Antiviolenza e Stalking)
- Assistenza Locale: Contatta i Servizi Sociali del Comune di Larino e lo sportello antiviolenza al terzo piano del Palazzo Ducale (disponibili per supporto e indirizzamento ai Centri Antiviolenza)
Prossimi Appuntamenti:
L’Amministrazione Comunale annuncia che prossimamente saranno organizzati incontri e iniziative di sensibilizzazione per approfondire i temi del rispetto e della prevenzione, creando un percorso con la cittadinanza.
Il ssindaco e l’amministrazione comunale di Larino:
“Siamo al fianco di chi lotta per i propri diritti e per la propria sicurezza. Il rispetto è l’unica via per una comunità civile e inclusiva“.