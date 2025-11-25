Larino dice basta alla violenza di genere

LARINO. Il Comune di Larino rinnova il suo impegno solenne: zero tolleranza contro ogni forma di violenza e discriminazione. La lotta alla violenza non è un evento, ma un impegno quotidiano per la sicurezza e la dignità di tutte.

La violenza è un fallimento della società. Si combatte con educazione, prevenzione e sostegno concreto.

Il silenzio è complice, va contrastato!

Se sei vittima, o se sei a conoscenza di un caso di violenza, il primo e più importante passo è chiedere aiuto. Non sei sola/o.

Emergenza immediata: Chiama il 112

Chiama il Supporto 24h su 24 e anonimo: Chiama il numero verde 1522 (Numero Nazionale Antiviolenza e Stalking)

Chiama il (Numero Nazionale Antiviolenza e Stalking) Assistenza Locale: Contatta i Servizi Sociali del Comune di Larino e lo sportello antiviolenza al terzo piano del Palazzo Ducale (disponibili per supporto e indirizzamento ai Centri Antiviolenza)

Prossimi Appuntamenti:

L’Amministrazione Comunale annuncia che prossimamente saranno organizzati incontri e iniziative di sensibilizzazione per approfondire i temi del rispetto e della prevenzione, creando un percorso con la cittadinanza.

Il ssindaco e l’amministrazione comunale di Larino:

“Siamo al fianco di chi lotta per i propri diritti e per la propria sicurezza. Il rispetto è l’unica via per una comunità civile e inclusiva“.