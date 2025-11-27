X
giovedì 27 Novembre 2025
Cerca

Lavori Enel in via Maratona e dintorni

  • Redazione
  • Comunità

TERMOLI. Venerdì 28 novembre, dalle ore 9 alle ore 16:30, l’Enel interromperà l’energia elettrica per effettuare dei lavori sugli impianti in alcune zone di Termoli.

  • via Maratona 1, 6-1, 24, 34, da 46 a 48, 52, 58, 64, 46a, sn, t
  • via Maratona 7, 3-1, 4-1, 5-1, 2, 5-2, sn, t
  • via Maratona 20-1, 20-3, 22, 18a, 20-2
  • via dello Sport 16, 22, 28, 36, sn
  • via dello Stadio 5, 10, sn
  • via del Calcio da 2 a 4, 14
  • via Martiri della Resistenza fs, sn
  • via dello Stadio 2, sn, t
  • via del Nuoto da 14 a 20
  • via dei Campioni 12, sn
  • via Montecarlo 49, fc
  • contrada Foce Angelo sn
  • via del Calcio 32, 48
  • via degli Atleti 11
  • via Vespucci a sn
  • via Montecarlo sn
  • piazza Olimpia sn