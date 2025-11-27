Lavori Enel in via Maratona e dintorni

TERMOLI. Venerdì 28 novembre, dalle ore 9 alle ore 16:30, l’Enel interromperà l’energia elettrica per effettuare dei lavori sugli impianti in alcune zone di Termoli.
- via Maratona 1, 6-1, 24, 34, da 46 a 48, 52, 58, 64, 46a, sn, t
- via Maratona 7, 3-1, 4-1, 5-1, 2, 5-2, sn, t
- via Maratona 20-1, 20-3, 22, 18a, 20-2
- via dello Sport 16, 22, 28, 36, sn
- via dello Stadio 5, 10, sn
- via del Calcio da 2 a 4, 14
- via Martiri della Resistenza fs, sn
- via dello Stadio 2, sn, t
- via del Nuoto da 14 a 20
- via dei Campioni 12, sn
- via Montecarlo 49, fc
- contrada Foce Angelo sn
- via del Calcio 32, 48
- via degli Atleti 11
- via Vespucci a sn
- via Montecarlo sn
- piazza Olimpia sn