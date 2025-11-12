X
mercoledì 12 Novembre 2025
“Le pietre vive della memoria”: il ricordo di monsignor Oddo Bernacchia

TERMOLI. L’associazione culturale “Andrea Di Capua – Duca di Termoli”, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Oddo Bernacchia – Schweitzer” di Termoli, promuove il progetto “Le Pietre Vive della Memoria – Un Nome una Storia”. Il primo appuntamento si terrà giovedì 13 novembre alle ore 17 presso la sala dell’ex Sant’Antonio, in Piazza Sant’Antonio a Termoli.

L’iniziativa è dedicata alla memoria del vescovo monsignor Oddo Bernacchia, figura di rilievo nella storia del Molise, e alla scuola a lui intitolata.

Tra i relatori previsti:

  • Monsignor Antonio Lazzaro, Prelato Chierico della Camera Apostolica in Vaticano;
  • Architetto professoressa Rosanna Scrascia, Dirigente dell’Istituto Comprensivo Bernacchia-Schweitzer;
  • Architetto Giovanni Risolo, Presidente dell’Associazione Culturale “Andrea Di Capua – Duca di Termoli”.

Durante l’evento saranno presentati i lavori multimediali realizzati dagli studenti, accompagnati dall’esibizione dell’Orchestra dell’Istituto Comprensivo.

L’Associazione ringrazia tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa.