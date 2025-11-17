Lituania, Spagna e Turchia: l’Erasmus+ degli studenti di Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Settimana intensa e piena di emozioni per la Scuola Secondaria di Primo Grado di Montenero di Bisaccia, protagonista di un bellissimo “passaggio di testimone” tra tre delegazioni Erasmus.

In questi giorni, infatti, un gruppo di studenti è appena rientrato dalla Lituania, ospitato nella città di Siauliai, mentre un secondo gruppo si prepara con entusiasmo a partire per la Spagna, con destinazione Mérida.

E non finisce qui: il prossimo mese sarà la volta della Turchia, dove un’ulteriore delegazione, ad Istanbul, porterà avanti lo stesso spirito di scoperta, collaborazione e crescita culturale che anima ogni esperienza Erasmus.

Il progetto, inserito nel programma europeo Erasmus+, rappresenta una straordinaria occasione di formazione e confronto internazionale. Grande infatti la soddisfazione degli studenti partecipanti, che hanno appreso buone pratiche in un clima propositivo e di serenità.

Come sottolineano i docenti referenti del progetto:

“Ogni partenza è un nuovo inizio. I nostri studenti e insegnanti portano con sé non solo conoscenze e competenze, ma anche esperienze di vita, amicizie e un’idea concreta di Europa fatta di rispetto, dialogo e collaborazione.”

Con la Lituania alle spalle, la Spagna all’orizzonte e la Turchia come prossima meta, la Scuola Secondaria di Montenero di Bisaccia conferma il suo impegno nel promuovere un’educazione aperta al mondo, dove ogni viaggio diventa un passo verso il futuro.