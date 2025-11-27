Mafalda inaugura il servizio mensa per cittadini autosufficienti

MAFALDA. Dal 1° dicembre 2025, il Comune di Mafalda inaugura un servizio di ristorazione dedicato ai cittadini autosufficienti, pensato per garantire pasti completi in tranquillità e sicurezza, senza rinunciare all’autonomia.

Il servizio sarà disponibile tutti i giorni a pranzo e cena presso la struttura “Villa Mafalda” in Via Emilia, con possibilità di asporto. Ogni pasto completo – comprendente primo, secondo, contorno, pane e frutta – sarà disponibile al costo di 5 euro, iva inclusa.

«A Mafalda- sottolinea il sindaco Egidio Riccioni- ci sono molte persone che stanno sole, anziani, che spesso non riescono a farsi un pasto caldo e completo per giorni, per questo ho pensato di venigli incontro in questo modo».

Il progetto rientra nelle politiche sociali del Comune a sostegno della popolazione anziana e delle persone in condizioni di fragilità, offrendo un pasto sano e garantendo un supporto concreto a chi desidera vivere nella propria abitazione con serenità.

Per usufruire del servizio è necessaria l’iscrizione presso il Comune di Mafalda.

Il servizio ha una durata iniziale di 12 mesi, rinnovabile, e la gestione è aperta alla partecipazione di cooperative interessate, previa presentazione di un’offerta entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione ufficiale, da consegnare all’Ufficio Protocollo del Comune, via della Fermezza 5, o tramite PEC all’indirizzo: comune.mafaldacb@legalmail.it.