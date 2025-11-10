Massimiliano Mazzeo al seminario Bouquet Sanremo

TERMOLI. Massimiliano Mazzeo a Sanremo, per partecipare al seminario Bouquet di Villa Ormond, che si è tenuto il 5 e 6 novembre scorsi.

Il Seminario Bouquet Sanremo, un evento di alta formazione dedicato all’arte floreale italiana. Organizzato dall’Associazione Floricoltori e Fioristi Italiani, ha visto la partecipazione di cinque rinomati maestri del settore: Maria Cecilia Serafino, Alessandro Musco, Antonio Trentini, Giuseppe Picca e Vincenzo Frascella.

Durante le due giornate, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di apprendere tecniche avanzate e confrontarsi con le eccellenze del floral design nazionale.

Tra i presenti anche Massimiliano Mazzeo, che grazie alla sua partecipazione potrà accedere al concorso Bouquet Sanremo 2026: il vincitore entrerà a far parte del team ufficiale incaricato di realizzare i bouquet per il Festival di Sanremo 2026.