“Memorial Parduccio” tra cavalli, tradizioni e ricordi

SAN MARTINO IN PENSILIS. Grande successo per la quinta edizione del “Memorial Parduccio”, tenutosi domenica 16 novembre a San Martino in Pensilis, organizzato dall’associazione “I Cavalieri di San Martino”.

Grandi e piccoli cavalieri hanno reso omaggio alla memoria dell’amico scomparso, unendo il ricordo alla “ri”scoperta di luoghi di camminamento antichi e delle tradizioni che da sempre fanno parte del DNA della comunità sammartinese e molisana.

La giornata ha visto protagonisti cavalli e cavalieri, provenienti non solo dal Molise ma anche dalle regioni limitrofe, impegnati in un trekking a cavallo che, nel migliore dei modi, ha reso omaggio alla memoria dell’amico Pardo.

Il percorso si è snodato lungo le strade adiacenti al torrente Cigno, a San Martino in Pensilis, per poi proseguire tra le vie del centro del paese.

Un coacervo di gioia e commozione anche per i cavalieri più piccoli, che hanno potuto trascorrere una giornata all’insegna del benessere e della natura.