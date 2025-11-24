Molise Farm in festa a Guglionesi

GUGLIONESI. Un appuntamento da non perdere per chi ama il Molise autentico, quello che profuma di terra, storia e tradizione contadina.

Sabato 29 novembre, alle ore 18:00, il centro storico di Guglionesi si trasformerà in un palcoscenico di gusto e cultura: le antiche pietre illuminate dalla facciata della Chiesa di Santa Maria Maggiore, risalente al XII secolo, accoglieranno l’Evento Molise Farm, promosso dall’associazione Progetto Comune per Guglionesi.

Una serata di degustazioni

L’evento offre un vero e proprio viaggio sensoriale, per riscoprire il valore delle mani che lavorano la terra. L’Aperitivo Cenato proporrà un menù scritto dai Farmer locali, custodi dei sapori più genuini del territorio.

Passeggiando tra i mercatini del borgo, sarà possibile incontrare i produttori delle eccellenze molisane: dalle farine di grani antichi di Arduino Ritucci, al olio EVO di Oro Frentano, dai formaggi di Morsi e Sorsi – Caseificio Rosati, al miele di Riccardo Lanni e allo zafferano di Nzino. Non mancheranno poi i sott’olii e le confetture di A.Ma.Mi Natura, accompagnati dai vini di Cantine Cianfagna e Steiger-Kalena e dalle bollicine artigianali del Birrificio Tre Torri.

Arte e passione

Il palato sarà deliziato anche dal pane Senatore Cappelli di Claudio D’Angelo e dal capocollo della Macelleria Berchicci, mentre lo spirito sarà nutrito dalla creatività: le opere di Peku Peku e degli artigiani locali, insieme ai vini della Cantina De Lisio, aggiungeranno un tocco di bellezza all’evento.