Molise in piazza a Roma contro l’isolamento infrastrutturale

TERMOLI. La Uil Molise, la UilTrasporti Molise e l’Adoc Molise organizzano una conferenza stampa giovedì 13 novembre 2025 alle ore 17, presso la sede della UilTrasporti in Via Molise 46, Termoli.

Durante l’incontro verranno illustrate le ragioni e le modalità della mobilitazione regionale prevista per martedì 18 novembre 2025, in Piazza Porta Pia a Roma, davanti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La protesta punta a denunciare il grave stato di isolamento infrastrutturale della regione, accentuato dalle interruzioni ferroviarie decise da RFI e Trenitalia a partire dal 22 settembre, che penalizzano cittadini, lavoratori e imprese.

Con questa iniziativa, i sindacati intendono dare voce ai molisani, ormai stanchi dei disservizi e dei tagli che limitano la mobilità e ostacolano lo sviluppo del territorio.