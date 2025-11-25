Montenero ricorda la Giornata contro la violenza sulle donne

MONTENERO DI BISACCIA. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’amministrazione comunale di Montenero di Bisaccia ha voluto rinnovare un gesto simbolico di vicinanza e impegno civico.

Questa mattina il sindaco Simona Contucci e gli assessori Loredana Dragani e Fiorenza Del Borrello si sono recati presso un luogo emblematico della comunità: la panchina rossa, simbolo concreto del rifiuto di ogni forma di violenza e della volontà di non girarsi dall’altra parte.

Sul posto è stato deposto un mazzo di fiori, un gesto semplice ma dal forte significato, dedicato a tutte le donne vittime di violenza e a chi ancora oggi lotta per liberarsene.

Un momento di riflessione e sensibilizzazione, in una giornata che non vuole essere solo memoria, ma anche richiamo all’impegno quotidiano di ciascuno per costruire una comunità più giusta, attenta e capace di ascoltare e proteggere.

Si ricorda, inoltre, che in occasione di questa giornata e per tutti i martedì successivi, è attivo – dalle ore 08:30 alle 13:30 – presso la Casa della Salute di Montenero di Bisaccia il servizio di screening della cervice uterina ad accesso diretto.

AZ