“Petali di rose”: a Ururi lo spettacolo contro la violenza sulle donne

URURI. Domenica 23 novembre, alle ore 18:00, al Teatro Comunale di Ururi (via dello Stadio) andrà in scena la seconda edizione dello spettacolo “Petali di Rose”, un appuntamento culturale dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, patrocinato dal Comune di Ururi.

Dopo l’ampia partecipazione registrata nel 2024, l’evento torna con un messaggio ancora più incisivo. L’idea e la realizzazione dello spettacolo sono curate da Dea Di Lena, con la direzione coreografica di Modesto Garofalo, e vedono coinvolto un cast di interpreti amatoriali che desiderano dare voce alla lotta contro la violenza sulle donne.

Lo spettacolo intende richiamare l’attenzione su tutte le forme di violenza che colpiscono le donne, comprese quelle che possono emergere nelle relazioni familiari e tra donne stesse. Attraverso momenti ironici e riflessioni sceniche, vengono messe in luce dinamiche complesse e talvolta sottovalutate.

L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.