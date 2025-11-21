Piloti per un giorno in piazza del Papa

TERMOLI. La Federazione Motociclistica Italiana, guidata dal presidente per Abruzzo e Molise Piero Salvati insieme ai collaboratori Matteo Carulli (Itgf responsabile Csen Abruzzo), Lucio Mariano (Itgf responsabile Csen Molise), Aldo Mariano e Paolo Ciavarella (Itgm), organizza un evento dedicato ai bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, accompagnati dai genitori.

L’iniziativa si terrà domani, sabato 22 novembre, a Termoli, in Piazza del Papa, di fronte al Palazzetto dello Sport, dalle 9.30 alle 17.

Durante la giornata, la Federazione metterà a disposizione moto da fuoristrada e da velocità, oltre all’abbigliamento protettivo completo (casco, guanti, corpetto, ginocchiere e gomitiere). Per testare le doti dei piccoli piloti, il campetto fuoristrada sarà allestito sull’area verde-brecciata.

Ogni partecipante sarà accompagnato e guidato nell’uso del mezzo in totale sicurezza. L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Termoli.