Possibili interruzioni idriche a Casacalenda e Santa Croce di Magliano

SANTA CROCE DI MAGLIANO-CASACALENDA. I cittadini dei Comuni di Casacalenda e Santa Croce di Magliano potrebbero registrare temporanee interruzioni nell’erogazione dell’acqua a causa di una improvvisa rottura della condotta di adduzione dell’Acquedotto Molisano Destro. Lo comunica il Responsabile di Area dell’ASRMA, segnalando che Molise Acque dovrà intervenire per la riparazione.
La GRIM Scarl, società che gestisce il servizio idrico, sta monitorando costantemente i livelli dei serbatoi comunali per minimizzare eventuali disagi agli utenti. Nel caso in cui le riserve idriche subissero cali significativi, l’azienda sarà costretta a procedere con la chiusura temporanea dei serbatoi per preservare i livelli ottimali.