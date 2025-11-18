Potenziati i servizi sanitari alla Casa della Salute di Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Si condividono qui di seguito alcune comunicazioni dell’Asrem, in merito ai servizi forniti presso la Casa della Salute di Montenero di Bisaccia:

La OSS e l’ infermiera attualmente in servizio sostituiscono rispettivamente i precedenti colleghi andati in quiescenza, garantendo la continuità delle prestazioni;

e l’ attualmente in servizio sostituiscono rispettivamente i precedenti colleghi andati in quiescenza, garantendo la continuità delle prestazioni; L’ otorino , attualmente in servizio due volte al mese, cesserà le ore di specialistica entro il mese di novembre e sarà tempestivamente sostituito da un altro medico a partire dal 01/12/2025 , che sarà invece in servizio tre volte a settimana;

, attualmente in servizio due volte al mese, cesserà le ore di specialistica entro il mese di novembre e sarà tempestivamente sostituito da un altro medico a partire dal , che sarà invece in servizio tre volte a settimana; Sono state infine aumentate le ore del servizio di Psicologia e quelle di Neurologia.

Il sindaco Simona Contucci ringrazia il Dr. Giovanni Emilio Giorgetta (Direttore del Distretto Socio-Sanitario Asrem di Termoli), il Dott. Giovanni Di Santo (Direttore Generale Asrem) e il Presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, per il costante dialogo e la collaborazione proficua instaurata con l’Amministrazione Comunale di Montenero di Bisaccia, nell’interesse della comunità e del miglioramento dei servizi sul territorio.