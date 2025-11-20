Presentazione delle nuove opere di Nicola Gliosca ad Acquaviva Collecroce

ACQUAVIVA COLLECROCE. L’associazione culturale “Naš život” è lieta di annunciare la presentazione ufficiale di tre nuove opere di Nicola Gliosca, autore contemporaneo che negli ultimi anni si è distinto per la sua capacità narrativa, la sensibilità tematica e la profondità dei suoi contenuti.

L’evento si terrà ad Acquaviva Collecroce il 23 novembre 2025 alle ore 17:00, presso il Caffè Letterario in Via Gabriele Pepe, 3 (In Piazza), e rappresenterà un’occasione unica per incontrare l’autore e scoprire da vicino il suo percorso creativo.

Nel corso dell’incontro, Nicola Gliosca presenterà i suoi tre nuovi lavori:

“Sa naša jena fat” (Ho trovato una storia) – Romanzo “Fata nove aš stare” (Racconti nuovi e vecchi) – Raccolta di racconti “Kundrade govoraju” (Le contrade parlano) – Raccolta di poesie

Tre opere diverse ma unite da un filo conduttore comune: la volontà dell’autore di esplorare l’esperienza umana con autenticità e sensibilità, usando la lingua materna (Na našu).

A seguire, spazio dedicato alle domande del pubblico e alla firma copie.

L’ingresso è libero e aperto al pubblico.