Prevenzione e cura su misura: focus sul tumore al seno a Santa Croce

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Prevenzione e cura su misura: il tumore al seno è il titolo del convegno in programma sabato 22 novembre 2025, alle 10, nella sede Avis di Santa Croce di Magliano, in via dei Tigli.

L’iniziativa, promossa dalla locale sezione Avis “Angelo Tatta”, è organizzata in collaborazione con il Csv Molise, il Responsible Research Hospital e MolisArt.

Il programma prevede i saluti di:

Giovanni Tartaglia , presidente della sezione Avis di Santa Croce;

, presidente della sezione Avis di Santa Croce; Alberto Florio , sindaco di Santa Croce di Magliano;

, sindaco di Santa Croce di Magliano; sua eccellenza monsignor Leo Boccardi, Nunzio Apostolico.

Gli interventi saranno affidati a:

dottor Marco Paladino , MFS Medicina Interna Unimol, su “Dalla donazione alla prevenzione: strategie e nuove prospettive”;

, MFS Medicina Interna Unimol, su “Dalla donazione alla prevenzione: strategie e nuove prospettive”; dottoressa Mariangela Boccardi, oncologa radioterapista del Responsible Research Hospital, su “Salute al femminile: strategie di prevenzione e cure innovative”.

I saluti finali saranno a cura di Flaviano Alfieri, vicepresidente della sezione Avis di Santa Croce di Magliano.

L’evento rientra nelle iniziative promosse con impegno e sensibilità dall’associazione per la donazione del sangue e per la prevenzione sanitaria. Tutti sono invitati a partecipare.