Proroga dei lavori al porto di Marina di Santa Cristina

TERMOLI-CAMPOMARINO. La Capitaneria di porto di Termoli ha disposto la proroga dei lavori di spostamento dei sedimenti accumulati lungo il canale di accesso al Porto Turistico Marina di Santa Cristina, a Campomarino, dal 19 novembre al 5 dicembre 2025. L’intervento, originariamente autorizzato dalla Regione Molise, mira a garantire la sicurezza della navigazione e la regolare circolazione delle unità navali in ingresso e uscita dal porto.

L’istanza è stata presentata dal Comune di Campomarino, in qualità di concessionario del porto, a causa delle condizioni meteo-marine avverse. I lavori saranno eseguiti sotto la supervisione del Responsabile unico del procedimento, Direttore dei Lavori e Responsabile della Sicurezza in fase esecutiva, Ing. Liberato Teberino.

Secondo l’ARPA Molise, l’intervento rientra nelle attività ordinarie di manutenzione portuale e non comporta rischi ambientali, essendo limitato al rimodellamento dei fondali e allo spostamento dei sedimenti all’interno della stessa struttura portuale.

L’ordinanza prevede che tutti i diportisti rispettino le norme di sicurezza e le limitazioni temporanee, con sanzioni previste per eventuali trasgressioni. La disposizione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Guardia Costiera e diffusa tramite gli organi di informazione locali.

Il Comandante della Capitaneria di porto di Termoli, Capitano di Fregata Giuseppe Panico, sottolinea l’importanza della proroga per garantire la sicurezza dei naviganti e la tutela della pubblica incolumità.