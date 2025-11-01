Raccolta del sangue e trasfusioni sicure: l’aggiornamento

TERMOLI. L’Asrem organizza un corso formativo dal titolo “Raccolta del sangue e degli emocomponenti: linee guida e procedure per la sicurezza trasfusionale”, rivolto a medici, infermieri, biologi, farmacisti, ostetriche e tecnici sanitari di laboratorio biomedico.

Il percorso, accreditato Ecm, mira a sviluppare competenze teorico-pratiche lungo il processo donatore-ricevente, con l’obiettivo di migliorare la qualità, l’efficienza e la sicurezza delle cure trasfusionali.

Il corso si terrà in tre sedi: il 4 novembre 2025 presso l’Aula A Unimol “G.B. Morgagni” del presidio ospedaliero di Termoli, il 13 novembre 2025 nella Sala Conferenze Formazione del Presidio ospedaliero di Isernia e il 17 novembre 2025 nell’Aula UNIMOL “Flajani” del Cardarelli di Campobasso.

Il programma, articolato dalle 13 alle 19, prevede interventi su aspetti normativi, sensibilizzazione alla donazione, tecniche di raccolta e lavorazione degli emocomponenti, tracciabilità, validazione biologica, emovigilanza e gestione del rischio clinico, con relatori esperti.

Sono previste sessioni pratiche, momenti di discussione e un test finale di valutazione Ecm.