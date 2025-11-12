Riflettori accesi sul diabete

BASSO MOLISE. In questi giorni alcuni dei monumenti più rappresentativi della regione si accenderanno di blu, il colore simbolo della sensibilizzazione sul diabete.

L’iniziativa invita a riflettere sull’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e di uno stile di vita sano, ricordando quanto sia fondamentale informarsi e sostenere chi convive con questa malattia ogni giorno.

A promuoverla è l’Adbm- Associazione Diabetici Basso Molise OdV-ETS aderente ANIAD e Diabete Italia, da anni impegnata nel supporto ai pazienti e nella diffusione di una cultura della consapevolezza sul diabete.

Una luce blu che illumina i nostri paesi diventa un piccolo ma potente messaggio: informazione, vicinanza e partecipazione per tutti.

AZ