Rinnovato il patto educativo di corresponsabilità all’Ipsia-Les di Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Presso l’Istituto Omnicomprensivo “Sammy Basso”, la sottoscrizione del Patto, voluto dal Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, diventa a tutti gli effetti uno strumento per promuovere la cittadinanza attiva. L’iniziativa punta a una innovazione didattica sempre più competitiva, finalizzata a valorizzare la centralità dello studente e la sua partecipazione attiva ai bisogni della società contemporanea.

“Corresponsabilizzarsi attorno a un progetto condiviso significa gettare le basi per una società più attenta ai bisogni della collettività – così la dirigente scolastica Patrizia Ancora – ancor più nella scuola, luogo dove si sedimentano e si sperimentano le basi del vivere civile”.

Oggi, dunque, si è svolta la prima Assemblea di Istituto, con in testa gli alunni del Liceo Economico-Sociale e dell’Ipsia, per una progettazione condivisa volta a fare della scuola il luogo delle proposte e della crescita.

“Tutti voi avete talenti straordinari – ha detto il Ministro Valditara in più di un’occasione agli studenti – Compito della scuola è aiutarvi a scoprirli e valorizzarli. Ognuno di voi è unico, ed è questa la bellezza della persona umana: ciascuno ha diritto a coltivare sogni e speranze. Il compito della scuola è dare a ognuno un futuro degno”.