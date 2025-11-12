Santa Maria di Casalpiano fra Antichità e Medioevo

MORRONE DEL SANNIO. Oggi, mercoledì 12 novembre 2025, alle ore 17:30, presso la Chiesa di Santa Maria Maddalena a Morrone del Sannio, si terrà il convegno dal titolo “Santa Maria di Casalpiano (Morrone del Sannio) fra Antichità e Medioevo: recenti ricerche e prospettive”, promosso dal Dipartimento di Scienze Umanistiche Sociali e della Formazione dell’Università degli Studi del Molise in collaborazione con il Comune di Morrone del Sannio.

L’iniziativa mira a valorizzare e approfondire le conoscenze sul sito di Santa Maria di Casalpiano, crocevia di storia e spiritualità, attraverso il contributo di studiosi ed esperti di rilievo nazionale.

Dopo i saluti istituzionali di Stefania PedrazzI (Sindaco di Morrone del Sannio), don Gabriele Tamilia (Parroco di Morrone del Sannio e Ripabottoni) e Giuliana Fiorentino (Direttrice del Dipartimento universitario), seguiranno gli interventi di Maria Chiara Santone (Soprintendenza ABAP Molise), Cecilia Ricci (Ordinaria di Epigrafia Latina, Università degli Studi del Molise), Fulvia Ciliberto (Ordinaria di Archeologia Greca e Romana, Università degli Studi del Molise), Carlo Ebanista (Ordinario di Archeologia Cristiana e Medievale) e Michele Roccia (Ricercatore indipendente di Topografia Antica).

Il convegno rappresenta un’occasione preziosa per riflettere sulle trasformazioni storiche e culturali del territorio molisano, con particolare attenzione al dialogo tra epoche e alla valorizzazione del patrimonio locale. L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.

EB