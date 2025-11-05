Sapori della tradizione e calici d’autore con “gli chef del Borgo”

TERMOLI. Torna a brillare il Borgo Medievale di Termoli con “Gli Chef del Borgo”.

L’evento celebra il meglio della cucina termolese e i grandi vini di Heritage Wine Fest, offrendo degustazioni di sapori tipici della tradizione locale e calici d’autore. L’appuntamento è fissato per il 29 novembre nel cuore del borgo medievale di Termoli.

I ristoratori locali proporranno piatti ispirati alla tradizione, sia a base di pesce che piatti della terra e fritti tipici, raccontando con creatività e passione la storia culinaria del territorio.

“Gli Chef del Borgo” rappresenta un’occasione unica per vivere Termoli in una veste diversa, tra luci soffuse, cibi e vini invitanti, con le antiche mura della città a fare da cornice a un’esperienza enogastronomica memorabile.

Per informazioni: One Eventi – telefono 347 222 1429

Organizzatori e partner: Comune di Termoli, Coldiretti Molise, Adarte Outdoor Format, Grafikart srl, Heritage Wine Fest, LIKE Rivista Enogastronomica, Associazione Italiana Sommelier Molise