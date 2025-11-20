“Sapori tra le righe”: Giovanni Mancinone ospite all’Alberghiero

TERMOLI. Sarà Giovanni Mancinone l’ospite del secondo appuntamento di “Sapori tra le righe”, che si terrà domani, venerdì 21 novembre, presso l’Enoteca dell’Istituto Alberghiero.
A pochi giorni dalla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, le storie vere narrate nel libro di Mancinone, “Mostri”, offriranno significativi spunti di riflessione, grazie anche alla presenza di Linda Zara, psicologa e psicoterapeuta.
L’incontro si concluderà con un momento conviviale, con la degustazione dei vini “TiAmo” della Cantina Salvatore e delle specialità del Caseificio Sassano, gratuitamente offerti dalle aziende.
Tutti i cittadini sono invitati a partecipare. L’ingresso è libero (da via Canada).