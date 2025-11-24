Sciopero di venerdì 28 novembre: la conferenza dell’Usb

TERMOLI. l’Unione Sindacale di Base del Basso Molise ha indetto la conferenza stampa che si terrà mercoledì 26 novembre alle ore 10 in Via XXIV Maggio, a Termoli.

In quell’occasione saranno illustrate le ragioni dello sciopero generale Usb del 28 novembre e della manifestazione del 29 novembre, con particolare attenzione alla crisi dello stabilimento Stellantis di Termoli, ai processi di deindustrializzazione che minacciano il territorio e alle pesanti ricadute sociali e occupazionali che colpiscono lavoratrici, lavoratori e studenti.

La presenza degli organi di informazione è decisiva per garantire un’informazione pluralista e per dare voce a chi oggi vive sulla propria pelle le conseguenze di scelte industriali e politiche che rischiano di svuotare il tessuto produttivo molisano.

EB