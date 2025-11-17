MONTENERO DI BISACCIA. Montenero di Bisaccia mobilita la prevenzione: screening cervicale gratuito ogni martedì alla Casa della Salute.

In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, prende il via a Montenero di Bisaccia un’iniziativa concreta e urgente: da martedì 18 novembre 2025 – e poi ogni martedì dalle 08:30 alle 13:30 – sarà attivo presso la Casa della Salute un servizio di screening della cervice uterina ad accesso diretto, gratuito e senza necessità di prenotazione. Un presidio di salute e dignità, pensato per tutte le donne che vogliono prendersi cura di sé con tempestività e fiducia.

A sollecitare l’attivazione del servizio è stata l’Amministrazione Comunale, che ha raccolto e rilanciato le istanze di molte cittadine del territorio, consapevole che la prevenzione non può essere un privilegio ma un diritto accessibile, vicino, sicuro. Il messaggio è chiaro: la salute femminile non si rimanda, non si ostacola, si protegge.

Il personale medico sarà a disposizione per offrire ascolto, supporto e informazioni utili, in un ambiente accogliente e rispettoso. Un gesto concreto che va oltre la retorica delle ricorrenze, trasformando la memoria delle vittime in azione, cura e consapevolezza.

