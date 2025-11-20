Screening gratuito della cervice uterina a Montenero di Bisaccia

MAFALDA. In occasione della prossima “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, sarà attivo presso la Casa della Salute di Montenero di Bisaccia, a partire già da martedì 25 novembre 2025 – e successivamente ogni martedì dalle ore 08:30 alle ore 13:30 – il servizio di screening della cervice uterina ad accesso diretto: un’opportunità gratuita, immediatamente fruibile e senza necessità di prenotazione.

L’iniziativa nasce grazie anche alla forte sollecitazione dell’Amministrazione Comunale, che si è fatta interprete delle esigenze espresse da molte donne del territorio, consapevole dell’importanza di garantire percorsi di prevenzione vicini, sicuri e facilmente accessibili.

Il servizio è rivolto a tutte le donne che desiderano prendersi cura della propria salute, grazie al supporto del personale medico, pronto a offrire ascolto, supporto e informazioni utili alla tutela del benessere femminile.