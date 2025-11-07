Screening gratuito per il diabete a Santa Croce

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Il Lions Club Larino rafforza il suo impegno nell’area salute con una giornata interamente dedicata alla prevenzione del diabete, una patologia che l’Associazione Lions Clubs International ha identificato come priorità globale.

L’appuntamento è fissato per domenica 9 novembre a Santa Croce di Magliano e offre alla cittadinanza l’opportunità di sottoporsi a screening gratuiti e ricevere consulenze.

Domenica 9 novembre 2025 dalle ore 9.30 alle ore 12 presso la sala consiliare del Comune di Santa Croce di Magliano in Piazza Nicola Crapsi.

L’attività rientra nel service lionistico dedicato alla prevenzione e diagnosi precoce del diabete.

A condurre gli screening sarà un team di soci del Lions Club Larino, medici specialisti volontari: il dottor Marco Tagliaferri, la dottoressa Maria Tartaglia e la dottoressa Eleonora D’Imperio. Saranno supportati dai volontari del Club frentano e dalla sezione AVIS Santa Croce di Magliano.

L’iniziativa, promossa dal Lions Club Larino, gode del patrocinio del Comune di Santa Croce di Magliano e dell’Associazione Italiana Lions per il Diabete Onlus (AILD).

“Il successo degli screening primaverili ci ha motivati a rinnovare questo appuntamento fondamentale per la salute pubblica,” dichiara il presidente del Lions club Larino Carmela Minotti. “Il Lions Club Larino invita caldamente la cittadinanza a partecipare, cogliendo questa importante e gratuita opportunità. La prevenzione è il primo passo per una vita sana.”

L’iniziativa ribadisce l’attenzione del Lions Club Larino per il territorio e la sua missione di servizio a favore del benessere collettivo.