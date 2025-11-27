Screening gratuito per il diabete a Ururi

URURI. Ururi si prepara a vivere una mattinata interamente dedicata alla salute e alla prevenzione: sabato 29 novembre, dalle 9.30 alle 12, il Caffè Letterario di Piazza Monsignor Tria ospiterà la giornata Lions di screening gratuito per il diabete, iniziativa promossa dal Lions Club Larino in collaborazione con l’Associazione Italiana Lions per il Diabete e con il patrocinio del Comune di Ururi; un service itinerante che porta sul territorio la missione globale lionistica di contrasto al diabete, trasformando la piazza in presidio di diagnosi precoce e consulenza medica, grazie all’impegno diretto dei soci medici del Club, il dottor Marco Tagliaferri e la dottoressa Maria Tartaglia, affiancati dai volontari Lions per accoglienza e logistica.

«Dopo il riscontro positivo delle precedenti iniziative – dichiarano i rappresentanti del Lions Club Larino – proseguiamo con convinzione il nostro service di prevenzione: l’obiettivo è ridurre le disuguaglianze e rendere la prevenzione accessibile a tutti, perché la prevenzione è il primo passo per una vita sana»; un messaggio che ribadisce la centralità della salute come bene comune e la volontà di rendere la prevenzione un diritto concreto e universale, invitando la cittadinanza a partecipare numerosa a un appuntamento che unisce professionalità, volontariato e solidarietà.