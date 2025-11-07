“Sempre protetti”: a Termoli l’open day vaccinale

Torna l’iniziativa “Sempre Protetti”, l’Open Day Vaccinale straordinario e ad accesso libero dedicato alla tutela della salute pubblica. L’appuntamento è per mercoledì 12 novembre, con orario continuato dalle 8:30 alle 17, in tre punti strategici della regione:

Campobasso: Centro Vaccinale, Piazza della Repubblica 14

Centro Vaccinale, Piazza della Repubblica 14 Isernia: Centro Vaccinale, Largo Cappuccini 1 (ex ospedale vecchio)

Centro Vaccinale, Largo Cappuccini 1 (ex ospedale vecchio) Termoli: Centro Vaccinale, Via del Molinello 1 (ex ospedale vecchio)

L’iniziativa offre a tutti i cittadini la possibilità di vaccinarsi gratuitamente e senza prenotazione contro:

Influenza stagionale

COVID-19

Pneumococco

I vaccini possono essere somministrati anche contemporaneamente, in modo sicuro e ben tollerato, garantendo una protezione efficace.

Secondo la dottoressa Carmen Montanaro, Direttore del Dipartimento Unico di Prevenzione, “vaccinarsi è un gesto di responsabilità verso se stessi e verso gli altri. Comprendere l’importanza delle vaccinazioni può proteggere noi e chi ci sta a cuore”.

L’Open Day “Sempre Protetti” rappresenta quindi un’occasione ideale per rafforzare le difese immunitarie in vista della stagione invernale, unendo la comodità dell’accesso libero all’efficacia della prevenzione multipla. Tutti i cittadini molisani sono invitati a partecipare.