“Sempre protetti”, sabato 15 novembre l’open day vaccinale

TERMOLI. Tutti i cittadini molisani potranno vaccinarsi senza prenotazione sabato 15 novembre, dalle 8:30 alle 17:00, grazie all’iniziativa straordinaria “Sempre Protetti”, dedicata alla prevenzione e alla tutela della salute pubblica.

Tre i punti vaccinali attivi: Campobasso (Centro Vaccinale, Piazza della Repubblica 14), Isernia (Centro Vaccinale, Largo Cappuccini 1, ex ospedale vecchio) e Termoli (Centro Vaccinale, Via del Molinello 1, ex ospedale vecchio).

Sarà possibile ricevere i vaccini contro influenza stagionale, COVID-19 e pneumococco, anche in somministrazioni contemporanee, in totale sicurezza e con elevata tollerabilità. L’iniziativa offre un’occasione concreta per proteggersi durante la stagione più delicata per la salute respiratoria e prevenire eventuali complicazioni.