“Si torna in scena” al teatro “Flavio Bucci”

CASACALENDA. Domeniche d’autunno col teatro a Casacalenda, parte la rassegna “SI…TORNA IN SCENA!”, organizzata dalla Uilt Molise con il patrocinio del Comune.

Quattro appuntamenti imperdibili, ogni domenica dal 16 novembre al 7 dicembre, sul palcoscenico del Cinema Teatro “Flavio Bucci”, per celebrare cultura, arte e passione teatrale.

“Il teatro è uno strumento fondamentale di coesione sociale e crescita culturale – dichiara la Sindaca Sabrina Lallitto – la collaborazione con la Uilt Molise ci permette di offrire alla nostra comunità una programmazione di qualità, valorizzando al contempo il nostro meraviglioso teatro. Invitiamo tutti, dalle famiglie ai giovani, a partecipare numerosi a questi appuntamenti che rappresentano momenti preziosi di condivisione e arricchimento culturale”.

Il programma prevede: domenica 16 novembre ore 18, Compagnia Teatri…Amo di San Martino in Pensilis con “Sci Benedette sti Badante!”; domenica 23 novembre ore 18:00, Compagnia Sceme Sembe Nuje di Santa Croce di Magliano con “Miseria e Nobiltà”; domenica 30 novembre ore 18:00, Compagnia CO.C.I.S. di Mercogliano (AV) con “A lo stesso punto”; domenica 7 dicembre ore 18:00, Compagnia Sine Die di Casacalenda con “Gesù Merije”. Per informazioni e prenotazioni: Maria Rita 339 7876250, Nicolangelo 327 9566623.