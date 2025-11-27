Solidarietà in Biblioteca: donazione di sangue il 1° dicembre

GUGLIONESI. La Biblioteca comunale “Corrado Gizzi” si trasformerà, lunedì 1° dicembre 2025, in un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano compiere un gesto di solidarietà concreta.

Dalle 8 alle 13, grazie alla collaborazione tra il Comune di Guglionesi e l’Avis comunale di Larino, i cittadini potranno partecipare alla nuova giornata di raccolta sangue.

A supporto dell’iniziativa sarà presente l’automoteca dell’Asrem, che permetterà di effettuare i prelievi direttamente sul posto. L’invito è rivolto sia ai donatori abituali sia a chi, per la prima volta, vuole avvicinarsi alla donazione.

Per organizzare al meglio l’affluenza, è consigliata la prenotazione ai seguenti recapiti: 3473155784, 3517600075, 335370742.

