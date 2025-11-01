“Sottosopra”: l’incanto della fantasia piace a grandi e piccini

COLLETORTO. L’incanto della fantasia piace ai grandi e ai piccini. È rivolto a un pubblico oltre confine. Sottosopra è il nuovo libro firmato dalla poetessa Maria Pia Latorre assieme alla scrittrice Paola Santini. Maria Pia Latorre porta Colletorto nel cuore. È responsabile del gruppo poetico ‘L’isola di Gary di Bari’, gemellata con Colletorto sul filo della “Poesia che unisce”. Ce ne occupiamo per questo suo abbraccio ai borghi dell’entroterra molisano, che ruotano in solitudine intorno al lago.

Tra narrativa per ragazzi e poesia, Maria Pia Latorre ha pubblicato una trentina di libri. La bellezza della natura autentica è al centro del suo mondo letterario. Sul Quotidiano di Bari cura la rubrica Pane e quotidiano. Scrive su diversi giornali e riviste. Collabora a numerosi premi letterari come organizzatrice e giurata. È impegnata in prima linea sulle tematiche ambientali. Promuove la lettura e la poesia. Ovunque dà voce al canto di una natura amica, indispensabile alla qualità di una vita genuina.

Questo forte legame con la natura e le risorse ambientali la porta a Colletorto, piccolo borgo dell’entroterra molisano. Il libro Sottosopra è pieno di colori, di sogni e di voli fantastici. Parla del fascino di una vita che scorre e che piace nei suoi dettagli più semplici ed elementari, che ovunque si possono abbracciare. Insomma, è una favola bella tra tante pieghe moderne.

In questo cammino si distinguono gli animali. Sono loro, infatti, i protagonisti in primo piano. Tutti hanno comportamenti, vizi e virtù degli esseri umani. Lo scenario è vivace e pieno di colori. In un clima di collaborazione, la vita quotidiana assume il tono migliore.

Il volume, pubblicato nella collana Briciole, Edizioni Progedit, direttore scientifico Anna Baccelliere, presenta due racconti e una sezione di giochi e filastrocche. Sù le antenne è il primo racconto. Protagonista è Mix, una formichina simpaticissima che ha tanti grilli per la testa. Viaggia alla scoperta del mondo, dove ci sono tante cose belle e deliziose, dove è possibile realizzare i sogni migliori.

Una storia appetitosa è il secondo racconto. Protagonista l’ape Ste’. Ci insegna come sia importante lavorare assieme per superare ogni difficoltà. Nella terza sezione, i piccoli lettori sono invitati a interagire con i giochi proposti. Il libro è dunque coinvolgente nelle sue proposte e nelle sue avventure. Api e formiche dettano i principi utili alla vita umana. Il rispetto ambientale va di certo osservato. Dai dialoghi si avverte forte la voglia di comunicare.

La coautrice barese Paola Santini ha all’attivo tanti libri per ragazzi. Ha scritto canzoni per ragazzi che utilizza nelle sue presentazioni. Le illustrazioni di Sottosopra sono di Maria Teresa Landriscina.

Luigi Pizzuto