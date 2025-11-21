Studenti albanesi in visita al Comune di Termoli

TERMOLI. Da qualche giorno in città per un corso di studi Erasmus, hanno visitato il Comune di Termoli nella giornata di ieri apprendendo il funzionamento della macchina amministrativa.

Si tratta di un gruppo di studenti universitari di origine albanese, provenienti da Tirana, che sono stati ricevuti dal Sindaco Nicola Balice, dall’assessore Enrico Miele e da altri amministratori che gli hanno illustrato le attività che vengono svolte nei vari uffici. Hanno visitato la sala consiliare, l’anagrafe, il settore Lavori Pubblici e successivamente sono stati ospiti, presso la torretta belvedere, dell’assessorato al Turismo e Cultura visitando anche il Castello Svevo.

Un’esperienza che permette a questi studenti di trascorrere un periodo di studi proprio a Termoli a contatto con una realtà diversa dalla loro imparando la lingua italiana e assumendo nuove competenze.