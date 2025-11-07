Studenti UniMol alla Camera dei Deputati

CAMPOBASSO. Ieri, una delegazione di studenti dell’Università degli Studi del Molise, rappresentata dal Circolo Universitario Azione Universitaria UniMol, ha partecipato a una visita istituzionale presso la Camera dei Deputati, ospite dell’Onorevole Elisabetta Lancellotta.

L’iniziativa ha coinvolto studenti dei corsi di Lettere, Economia e Giurisprudenza, offrendo loro l’opportunità di vivere da vicino un momento di confronto e formazione nel cuore della democrazia italiana. Durante la visita, i partecipanti hanno approfondito il funzionamento delle istituzioni parlamentari, il ruolo del legislatore e l’importanza della partecipazione civica dei giovani nella vita pubblica del Paese.

“È stata un’esperienza significativa per tutti noi- dichiarano i rappresentanti di Azione Universitaria UniMol-perché ci ha permesso di comprendere quanto la conoscenza delle istituzioni sia il primo passo per un impegno concreto e consapevole. Ringraziamo l’On. Lancellotta per l’accoglienza e la disponibilità al dialogo con il mondo universitario molisano.”

Attraverso la propria attività quotidiana all’interno dell’Ateneo, Azione Universitaria UniMol continua a promuovere momenti di formazione, responsabilità e partecipazione, convinta che i giovani debbano essere protagonisti attivi del presente, e non semplici spettatori del futuro.

L’incontro alla Camera dei Deputati rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita civica e culturale che il gruppo studentesco porta avanti da tempo, con l’obiettivo di creare ponti tra formazione accademica e impegno istituzionale.