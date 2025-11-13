Termoli in scena: risate assicurate con “Che sce’ benedette sti badante”

TERMOLI. Tutto ruota attorno alla spinosa e annosa questione dell’inserimento di una badante straniera in una casa abitata in prevalenza da anziani e proposta dai loro parenti più giovani per avere una maggiore sicurezza nello svolgimento delle attività quotidiane, ma anche per sgravarsi da una serie di incombenze domestiche.
Tra l’opposizione iniziale degli interessati e l’accettazione della propria debilitante condizione fisica, si sviluppano mille accadimenti buffamente grotteschi che strappano al pubblico tante risate.
“Che sce’ benedette sti badante” è il primo appuntamento della rassegna Termoli in Scena – organizzata dalla UILT Molise con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune – ed è in programma sabato 15 novembre alle 18 presso l’auditorium Santa Maria degli Angeli di Difesa Grande.
Si tratta di una commedia brillante in due atti, scritta da Giancarlo Verdecchia e ormai divenuta un classico del teatro popolare abruzzese.
Sul palco la nota Compagnia Teatrale Atriana, nata nel 2009 ma che in realtà è sulla scena da 47 anni perché formata in gran parte da attori provenienti dalla ex Compagnia Filodrammatica Atriana. E’ ad oggi considerata tra le migliori compagnie amatoriale italiane.
Il costo del biglietto è pari a 10 euro, per info e prenotazioni 327 9566623