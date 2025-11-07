Termolionline cerca Social Media Manager

TermoliOnline è alla ricerca di un Social Media Manager con competenze grafiche per raccontare il nostro territorio attraverso contenuti innovativi e coinvolgenti.
Sei appassionato di comunicazione digitale e ami trasformare idee in contenuti visivi che catturano l’attenzione? Hai un talento naturale per intercettare i trend del momento e sai come far crescere una community online? Allora questa opportunità potrebbe essere perfetta per te.
Chi stiamo cercando
Termolionline, punto di riferimento per l’informazione locale, è alla ricerca di un Social Media Manager dinamico e creativo che sappia gestire la nostra presenza sui canali social con professionalità e innovazione. Non cerchiamo solo qualcuno che pubblichi post, ma una figura in grado di costruire strategie di comunicazione efficaci e di dare vita a contenuti grafici accattivanti.
Cosa dovrai fare
- Gestire e animare i nostri canali social (Facebook, Instagram, TikTok)
- Creare contenuti originali e coinvolgenti che raccontino il territorio e le sue eccellenze
- Realizzare grafiche professionali utilizzando strumenti come Canva o Photoshop
- Sfruttare i tool di Intelligenza Artificiale per ottimizzare i processi creativi e produttivi
- Sviluppare strategie di crescita ed engagement per la nostra community
- Monitorare le performance e ottimizzare i contenuti in base ai risultati
- Interagire con la nostra audience in modo autentico e tempestivo
Il profilo ideale
Cerchiamo una persona che abbia:
- Esperienza comprovata nella gestione di canali social
- Ottime competenze grafiche con Canva, Photoshop o strumenti similari
- Conoscenza e padronanza dei principali tool di AI per la creazione di contenuti, l’editing e l’ottimizzazione del lavoro
- Creatività, proattività e capacità di lavorare in autonomia
- Conoscenza delle dinamiche dei social media e degli algoritmi
- Passione per il territorio e per la comunicazione locale
- Capacità di scrittura efficace e attitudine al problem solving
Perché unirti a noi
Entrare a far parte del gruppo di Termoli Online significa contribuire attivamente alla narrazione del nostro territorio, lavorare in un ambiente stimolante e in continua evoluzione, e avere l’opportunità di lasciare il segno nella comunicazione digitale locale.
Come candidarti
Se pensi di essere la persona giusta per questo ruolo, inviaci il tuo curriculum vitae accompagnato da un portfolio dei tuoi lavori (anche link a pagine social che hai gestito o esempi di grafiche realizzate) all’indirizzo: commerciale@termolionline.it
Nell’oggetto della mail scrivi: “Candidatura Social Media Manager”
Non vediamo l’ora di scoprire il tuo talento e di accoglierti nel nostro team!
Termoli Online – Raccontiamo il territorio, insieme.