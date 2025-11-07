Termolionline cerca Social Media Manager

TermoliOnline è alla ricerca di un Social Media Manager con competenze grafiche per raccontare il nostro territorio attraverso contenuti innovativi e coinvolgenti.

Sei appassionato di comunicazione digitale e ami trasformare idee in contenuti visivi che catturano l’attenzione? Hai un talento naturale per intercettare i trend del momento e sai come far crescere una community online? Allora questa opportunità potrebbe essere perfetta per te.

Chi stiamo cercando

Termolionline, punto di riferimento per l’informazione locale, è alla ricerca di un Social Media Manager dinamico e creativo che sappia gestire la nostra presenza sui canali social con professionalità e innovazione. Non cerchiamo solo qualcuno che pubblichi post, ma una figura in grado di costruire strategie di comunicazione efficaci e di dare vita a contenuti grafici accattivanti.

Cosa dovrai fare

Gestire e animare i nostri canali social (Facebook, Instagram, TikTok)

Creare contenuti originali e coinvolgenti che raccontino il territorio e le sue eccellenze

Realizzare grafiche professionali utilizzando strumenti come Canva o Photoshop

Sfruttare i tool di Intelligenza Artificiale per ottimizzare i processi creativi e produttivi

per ottimizzare i processi creativi e produttivi Sviluppare strategie di crescita ed engagement per la nostra community

Monitorare le performance e ottimizzare i contenuti in base ai risultati

Interagire con la nostra audience in modo autentico e tempestivo

Il profilo ideale

Cerchiamo una persona che abbia:

Esperienza comprovata nella gestione di canali social

Ottime competenze grafiche con Canva, Photoshop o strumenti similari

Conoscenza e padronanza dei principali tool di AI per la creazione di contenuti, l’editing e l’ottimizzazione del lavoro

per la creazione di contenuti, l’editing e l’ottimizzazione del lavoro Creatività, proattività e capacità di lavorare in autonomia

Conoscenza delle dinamiche dei social media e degli algoritmi

Passione per il territorio e per la comunicazione locale

Capacità di scrittura efficace e attitudine al problem solving

Perché unirti a noi

Entrare a far parte del gruppo di Termoli Online significa contribuire attivamente alla narrazione del nostro territorio, lavorare in un ambiente stimolante e in continua evoluzione, e avere l’opportunità di lasciare il segno nella comunicazione digitale locale.

Come candidarti

Se pensi di essere la persona giusta per questo ruolo, inviaci il tuo curriculum vitae accompagnato da un portfolio dei tuoi lavori (anche link a pagine social che hai gestito o esempi di grafiche realizzate) all’indirizzo: commerciale@termolionline.it

Nell’oggetto della mail scrivi: “Candidatura Social Media Manager”

Non vediamo l’ora di scoprire il tuo talento e di accoglierti nel nostro team!

Termoli Online – Raccontiamo il territorio, insieme.