Tiro con l’arco: il campionato regionale indoor a Termoli

TERMOLI. Domenica 23 novembre 2025 Termoli tornerà a essere protagonista del tiro con l’arco regionale, ospitando – dopo diversi anni di assenza – una delle competizioni più attese dagli atleti molisani: il Campionato Regionale Indoor 18 metri.
L’evento, organizzato sotto l’egida della Federazione Italiana Tiro con l’Arco (FITARCO) e della A.S.D. Arcieri del Mare Termoli, si svolgerà presso la Palestra succursale Oddo Bernacchia, situata all’angolo tra via G. Perrotta e viale Trieste (ex Schweitzer).
Gli arcieri delle società molisane si sfideranno nelle diverse categorie – Arco Olimpico, Compound e Arco Nudo – in una gara all’ultima freccia per conquistare il prestigioso Titolo di Campione Regionale nelle rispettive classi.
Il programma della giornata
Mattina
- Ore 9:30 – Prima sessione di gara
Pomeriggio
- Ore 14:30 – Seconda sessione di gara
A seguire si terranno gli scontri diretti per l’assegnazione dei Titoli Assoluti, momento clou che decreterà i migliori atleti della competizione.
Un appuntamento che segna il ritorno ufficiale di Termoli nel circuito regionale di tiro con l’arco, attirando atleti, appassionati e curiosi pronti a vivere una giornata di sport e precisione.