venerdì 21 Novembre 2025
Tiro con l’arco: il campionato regionale indoor a Termoli

  • Redazione
  • Comunità, Foto

TERMOLI. Domenica 23 novembre 2025 Termoli tornerà a essere protagonista del tiro con l’arco regionale, ospitando – dopo diversi anni di assenza – una delle competizioni più attese dagli atleti molisani: il Campionato Regionale Indoor 18 metri.

L’evento, organizzato sotto l’egida della Federazione Italiana Tiro con l’Arco (FITARCO) e della A.S.D. Arcieri del Mare Termoli, si svolgerà presso la Palestra succursale Oddo Bernacchia, situata all’angolo tra via G. Perrotta e viale Trieste (ex Schweitzer).

Gli arcieri delle società molisane si sfideranno nelle diverse categorie – Arco Olimpico, Compound e Arco Nudo – in una gara all’ultima freccia per conquistare il prestigioso Titolo di Campione Regionale nelle rispettive classi.

Il programma della giornata

Mattina

  • Ore 9:30 – Prima sessione di gara

Pomeriggio

  • Ore 14:30 – Seconda sessione di gara

A seguire si terranno gli scontri diretti per l’assegnazione dei Titoli Assoluti, momento clou che decreterà i migliori atleti della competizione.

Un appuntamento che segna il ritorno ufficiale di Termoli nel circuito regionale di tiro con l’arco, attirando atleti, appassionati e curiosi pronti a vivere una giornata di sport e precisione.