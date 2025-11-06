TERMOLI. Uiltrasporti Molise inaugura la nuova sede a Termoli: un presidio di legalità e accoglienza per i lavoratori

Con grande entusiasmo, Uiltrasporti Molise ha annunciato l’apertura della sua nuova sede a Termoli, in Via Molise n. 46. L’inaugurazione, prevista per giovedì 11 dicembre 2025 alle ore 18.30, rappresenta un momento significativo per l’organizzazione sindacale, che rafforza così la propria presenza sul territorio molisano.

La nuova sede non è concepita come un semplice ufficio, ma come una vera e propria casa per i lavoratori dei comparti contrattuali rappresentati da Uiltrasporti. L’obiettivo è quello di offrire un punto di riferimento solido, accogliente e attivo nella promozione della legalità e nella tutela dei diritti.

Il programma dell’evento prevede la cerimonia di taglio del nastro, seguita dai saluti istituzionali e dagli interventi del segretario generale Uiltrasporti, Marco Verzari, e del Segretario Generale Uil Molise.