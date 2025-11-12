Una “Panchina Azzurra” per la Sindrome di Sjögren

TERMOLI. Il prossimo 14 novembre 2025, Termoli ospiterà un momento di confronto dedicato alla Sindrome di Sjögren Primaria Sistemica, una malattia rara e spesso invisibile che colpisce le ghiandole esocrine e può interessare numerosi organi e apparati, compromettendo la qualità di vita di chi ne è affetto.

La giornata si aprirà alle ore 11:30 con l’inaugurazione della “Panchina Azzurra” in viale Cristoforo Colombo 57/a, simbolo di solidarietà e vicinanza a tutte le persone che convivono con la malattia e, più in generale, con le patologie rare.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Termoli e dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Campobasso-Isernia (OPI CB-IS), in collaborazione con l’A.N.I.Ma.S.S. ODV – Associazione Nazionale Italiana Malati Sindrome di Sjögren, presieduta dalla dottoressa Lucia Marotta, che da anni si batte per la tutela dei diritti dei pazienti e per la diffusione di una corretta informazione scientifica e sociale sulla patologia.

Nel pomeriggio, presso l’Hotel Meridiano di Termoli (Lungomare Colombo, 52), si terrà il corso ECM: “Sindrome di Sjögren Primaria Sistemica nella gestione globale delle patologie rare con approccio multidisciplinare”, accreditato per Infermieri e Infermieri Pediatrici.

L’evento, organizzato dall’Opi di Campobasso-Isernia e con la responsabilità scientifica del Dott. Donatello Tirabasso, offrirà un ampio confronto tra professionisti della salute, pazienti e rappresentanti delle associazioni, con l’obiettivo di promuovere una presa in carico integrata, centrata sulla persona e orientata al lavoro di rete tra discipline mediche, infermieristiche, psicologiche e sociali.

Tra i relatori, oltre alla dottoressa Lucia Marotta, interverranno:

dottoressa Marianna De Cinque, dottor Gian Marco D’Imperio, dottoressa Giuliana Maria, dottoressa Giovanna Picciano, dottoressa Federica Petrone e dottor Andrea Di Cesare.

Il programma prevede anche la proiezione del cortometraggio “L’amante Sjögren”, realizzato per raccontare la malattia attraverso il linguaggio dell’arte e del cinema, con l’intento di favorire empatia e consapevolezza.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di impegno dell’OPI CB-IS nel promuovere formazione, sensibilizzazione e cultura sanitaria sul territorio, rafforzando la collaborazione tra professionisti, istituzioni e cittadini per la tutela delle persone affette da patologie croniche e rare.