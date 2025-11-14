Una sede temporanea per l’ufficio postale di San Giacomo

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Poste Italiane ha annunciato che da oggi, venerdì 14 novembre, l’ufficio postale di San Giacomo degli Schiavoni torna operativo in una sede provvisoria allestita in piazza XXV Luglio. Si tratta di un prefabbricato modulare, individuato in accordo con l’amministrazione comunale per garantire continuità ai servizi dopo la chiusura forzata della sede principale.

Nel nuovo ufficio temporaneo è attivo uno sportello abilitato a tutti i servizi postali e finanziari, incluse le operazioni “radicate” — libretti di risparmio, conti BancoPosta, e il ritiro della corrispondenza non consegnata.

Gli orari restano quelli consueti:

dal lunedì al venerdì 8.20 – 13.45

sabato 8.20 – 12.45

La sede di corso Umberto I era stata dichiarata indisponibile in seguito ai gravi danni provocati dall’esplosione dell’ATM Postamat. Per evitare disagi ai cittadini, Poste Italiane ha dapprima attivato uno sportello dedicato presso l’ufficio di Termoli Centro, poi un ufficio postale mobile.

La struttura modulare resterà in funzione fino al completamento dei lavori e al ritorno nell’ufficio tradizionale, che riaprirà al pubblico con il nuovo modello “Polis”.