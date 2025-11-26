Una storia sbagliata: dialogo con Giancarlo Visitilli

SAN SEVERO. Lo scrittore, docente e giornalista barese sarà ospite mercoledì 3 dicembre alle ore 17.30 presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo “San Francesco-Petrarca” di San Severo.

L’evento sarà un dialogo tra famiglie, bambini e bambine, ragazzi e ragazze, e tra storie ed esperienze, con lo sguardo rivolto al futuro.

L’incontro, inserito nelle iniziative del servizio di educativa domiciliare dell’Ambito Territoriale Alto Tavoliere, vedrà inoltre la presentazione del libro dello scrittore “Dell’amore e di altre storie”.