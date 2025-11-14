TERMOLI. Oggi, venerdì 14 novembre, alle ore 17:30, la sala consiliare del Comune di Termoli si trasformerà in un faro culturale per accogliere la presentazione del romanzo Uno sguardo al di là del faro, scritto da Dalila Catenaro e pubblicato da Costa Edizioni.

L’evento, patrocinato dal Comune di Termoli, vedrà la partecipazione di figure istituzionali e culturali di rilievo. A portare i saluti saranno il sindaco Nicola Balice, il vicesindaco Michele Barile, il presidente del consiglio comunale Annibale Ciarniello, l’assessore Enrico Miele (anche presidente dell’associazione “Il Mosaico”) e l’editrice Elena Costa, presidente degli Editori Abruzzesi.

A moderare l’incontro saranno i giornalisti Valentina Cocco e Andrea Nasillo, quest’ultimo anche vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti del Molise. La voce narrante di Ettore Fabrizio accompagnerà il pubblico in un viaggio evocativo tra le pagine del romanzo.

Il libro, che già dal titolo invita a guardare oltre l’orizzonte, racconta una storia intensa e riflessiva, dove il faro diventa simbolo di speranza, memoria e scoperta. La copertina, con un occhio che riflette un faro, anticipa il tema centrale: lo sguardo interiore che illumina il cammino.

L’ingresso è libero e aperto a tutti gli amanti della lettura, della cultura e della bellezza del racconto.