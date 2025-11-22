“Violenza di genere: educare per prevenire” con la Fidapa

TERMOLI. La sezione Fidapa di Termoli, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, organizza un incontro di riflessione e approfondimento con gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Boccardi-Tiberio”.

L’iniziativa, dal titolo “Violenza di genere: Educare per Prevenire”, si svolgerà martedì 25 novembre alle ore 9 presso l’Aula Magna “Vittoria Pizzi”.

Interverrà la socia Fidapa Laura Venittelli.

L’obiettivo dell’incontro è aprire un dialogo con i ragazzi sui temi della violenza, del rispetto e delle relazioni consapevoli, fondate sull’ascolto e sulla parità.

Per la Fidapa di Termoli, prevenire e contrastare la violenza di genere non è un compito isolato, ma una responsabilità condivisa che coinvolge donne e uomini, giovani e adulti.