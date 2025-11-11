“Violenza e femminicidio: bilancio tra misure legislative, strategie di intervento e azioni positive per le donne”

TERMOLI. In un tempo in cui il silenzio rischia di diventare complice e le parole da sole non bastano più, la Fidapa Bpw Italy – Sezione di Termoli promuove un momento di riflessione, confronto e responsabilità condivisa sul tema drammatico e attualissimo della violenza contro le donne. Il convegno, dal titolo “Violenza e Femminicidio – Un bilancio tra misure legislative, strategie di intervento e azioni positive per le donne”, nasce con l’intento di fare il punto su quanto è stato fatto e su quanto ancora resta da fare. Un’occasione per accendere i riflettori, dare voce, costruire consapevolezza e rafforzare la rete territoriale di prevenzione e sostegno.

L’incontro si terrà venerdì 14 novembre alle ore 17 presso la Sala Riunioni della Curia Vescovile di Termoli. Interverranno rappresentanti istituzionali, esperte del settore giuridico e psicologico, testimoni e professioniste impegnate quotidianamente nella tutela dei diritti delle donne. Porteranno i saluti istituzionali il sindaco di Termoli Nicola Balice, l’Assessora alle Politiche Sociali Mariella Vaino e la presidente della sezione Fidapa Matilde Tartaglia, che introdurrà e modererà l’evento. Le relatrici saranno: Sara Fauzia, psicologa dell’Ambito Territoriale Sociale di Larino; Laura Venittelli, avvocata e presidente dell’Associazione “Casa dei Diritti”; Emanuela Teresa Galasso, psicologa del Cav e della Cr Liberaluna; Elvira Antonelli, Procuratrice Capo presso il Tribunale di Larino.

L’evento è organizzato dalla Sezione Fidapa di Termoli in collaborazione con il Comune di Termoli, l’Associazione “Casa dei Diritti” e il Centro Antiviolenza Liberaluna. Durante il convegno sarà presentata la Buca Rossa, simbolo di ascolto e speranza, che – come le panchine rosse – intende sensibilizzare la cittadinanza contro la violenza di genere. Sarà installata presso la parrocchia Santi Pietro e Paolo di Termoli per raccogliere in forma anonima richieste di aiuto da parte di donne in difficoltà, offrendo loro un canale sicuro e concreto di supporto.

Questo appuntamento si inserisce nel più ampio impegno della Fidapa Bpw Italy per la promozione della parità di genere, dei diritti umani e della cultura del rispetto. Perché in un mondo che cambia, il rispetto non è negoziabile e la dignità non può essere violata. Gli organi di stampa e la cittadinanza sono caldamente invitati a partecipare. Perché il cambiamento comincia da ciascuno di noi.