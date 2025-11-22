Addio a Luigi Di Pardo, «Il tuo posto accanto a me al Cannarsa sarà tristemente vuoto»

TERMOLI. Stamane, oberato da impegni giornalistici, non avevo avuto tempo di spulciare qualche notizia sui social, ma alle 11, proprio mentre mi incontravo con degli amici d’infanzia, mi è arrivata l’ennesima bastonata tra capo e collo e, di colpo, il mio fine settimana è diventato buio, vuoto, insignificante.

Come accadde un paio di settimane fa con la scomparsa del mio amico fraterno Lorenzo Perino, questa mattina lo ha raggiunto in cielo, anch’esso prematuramente, un altro fratello più che amico: Luigi Di Pardo, di anni come me, 71.

Amici fin dall’età scolare. Abbiamo giocato a pallone insieme e contro, abbiamo lavorato alla Fiat assieme, ci vedevamo al Cannarsa la domenica quando giocava il Termoli in casa, seduti fianco a fianco, lui con Giorgione. Commentavamo le fasi di gioco della partita. Con Luigi era sempre un piacere scambiare due battute.

Negli ultimi anni, quando andavo alla Cala Sveva, lui faceva il custode del lido la notte e mi raccontava tutto quello che accadeva.

Di lui mi piace ricordare, come un film che mi passa davanti, quanto ci divertivamo ai tornei estivi di calcio al campetto del parco: tornei seguitissimi dal pubblico e con squadre che rappresentavano il meglio del calcio bassomolisano. Partite di un’intensità pazzesca. Luigi, grande portiere, volava da un palo all’altro con quella sua chioma da capo Sioux e compiva parate incredibili. Anche io, portiere avversario, me la cavavo più che bene.

Ricordo una finalissima tra la mia squadra e la sua, che si chiamava “u’ Poce”. Con lui c’erano tutti gli amici di via del Molinello, dove abitava: Peppenelle Barone, Nicola Bagnoli, lui e gli altri. Si chiamavano “u’ Poce” perché la squadra aveva giocatori incandescenti, che alla minima occasione si accendevano e s’inc…volavano.

Ricordo anche la bravissima persona di suo papà, Carluccio Di Pardo, arbitro ufficiale di quei tornei. Sapendo del temperamento focoso delle due formazioni finaliste, ci prese da parte prima del fischio d’inizio e ci disse, a mo’ di buon padre di famiglia:

«Guagliù, mi raccomando, facite i’ breve, ne lettechete in campo» (Ragazzi, fate i bravi, non litigate in campo).

Come non detto: appena iniziavano le ostilità era un caos. Quella finalissima la vinse la mia squadra, per tanto a poco, con le immancabili polemiche, ma la cosa bella era che poi restavamo sempre grandi amici e ci ritrovavamo al bar davanti a boccali di birra fresca.

Un’amicizia che non è mai tramontata nel tempo. Mi stavo appena riprendendo dalla mazzata del nostro amico comune Lorenzo e adesso arriva anche la sua. Pur sapendo che non stesse bene, speravo che la notizia arrivasse il più tardi possibile. Invece no.

Amico mio, quanta tristezza nel mio cuore sapere che non incontrerò più il tuo sguardo. Mi mancheranno le discussioni sul nostro amato Milan, la tua risata inconfondibile.

Luigi, fratello mio, il nostro gruppo ogni giorno si assottiglia sempre di più. Ho appena rivisto un paio di foto dove giocavi anche tu, con le squadre di calcio di una volta, e ho visto tanti altri amici che ti hanno preceduto in questo viaggio.

Per rasserenarmi un po’ da questa ennesima giornata listata a lutto, mi piacerebbe pensare che un giorno ci ritroveremo tutti lassù a riformare le nostre vecchie formazioni di calcio, come quando eravamo più spensierati e con meno problemi.

Tu, portiere della squadra “u’ Poce”, a volare da un palo all’altro delle porte del Paradiso, e gli angeli, come ultras, a fare il tifo gridando il tuo nome: Luigi Di Pardo – Capo Sioux.

Ciao, amico e fratello mio. Mo’ la domenica al Cannarsa con chi io e Giorgione discuteremo della prestazione del nostro Termoli? Il tuo posto, a fianco a me, sarà tristemente vuoto.

Mi piacerebbe che i tifosi e la società giallorossa dedicassero a te un’eventuale vittoria sul campo.

Un abbraccio alla famiglia: al figlio Carlo, al fratello Antonio (il mitico ADIP), alla sorella Maria Rosa, a tutti i familiari e alla sua compagna.

I funerali si terranno domenica 23 novembre alle ore 16, presso la Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, partendo dalla Casa Funeraria Jovine, in via Egadi 7.

Michele Trombetta